«Лидеры России» ищут способы снизить цены на продукты в Севастополе

В Севастополе началась стажировка участников образовательной программы подготовки управленческих кадров. В команду вошли восемь человек – это финалисты всероссийского конкурса «Лидеры России».

Практика организована Высшей школой государственного управления «Российской академии народного хозяйства и госслужбы». Главная цель – поиск решения задач, которые возникают при реализации национальных проектов в регионах. В Севастополе это – комплексное развитие торговли. В течение недели участники программы должны придумать, как можно повлиять на ценовую политику в городе. Сейчас стоимость некоторых продуктов, по словам заместителя губернатора Марии Литовко, завышена.

«Это не значит, что это проблема никогда у нас не решалась, и она будет наконец-то решаться. Нет, конечно. Вы знаете, что и Управление потребительского рынка над этим работает, и Департамент экономического развития, и инвестиционный блок. То есть, здесь просто задача по-другому посмотреть на этот вопрос и, может, найти более упрощённое решение, которое позволит в более короткие сроки эту проблему решать», – отметила замгубернатора Мария Литовко.

Участникам предоставили отчёты, статистику и данные из государственного реестра, по которым можно сделать выводы о ценовой политике Севастополя. Также они смогли встретиться с представителями профильных департаментов. В ближайшие дни участники намерены посетить сетевые магазины и рынки города.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь