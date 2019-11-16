Ликвидирован лесной пожар под Симферополем площадью 52 гектара

16 ноября 2019     17
Ликвидирован лесной пожар под Симферополем площадью 52 гектара

К 14:00 16 ноября удалось ликвидировать пожар на территории Перевальненского лесоохотничьего хозяйства.

Пожаротушение проводилось силами и средствами ГУ МЧС по Республике Крым и территориальной подсистемы РСЧС, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

В ликвидации горения участвовал самолёт-амфибия Бе-200 и вертолёт Ми-8. За последние четыре часа на огонь с воздуха было сброшено более 215 кубических метров воды.

Площадь пожара на момент локализации составляла 52 га. В финальной стадии тушения участвовали 103 человека и 30 единиц техники. Распространения огня на населённые пункты удалось избежать, жертв и пострадавших нет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: ГУ МЧС по России по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь

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