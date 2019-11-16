Ликвидирован лесной пожар под Симферополем площадью 52 гектара

К 14:00 16 ноября удалось ликвидировать пожар на территории Перевальненского лесоохотничьего хозяйства.
Пожаротушение проводилось силами и средствами ГУ МЧС по Республике Крым и территориальной подсистемы РСЧС, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.
В ликвидации горения участвовал самолёт-амфибия Бе-200 и вертолёт Ми-8. За последние четыре часа на огонь с воздуха было сброшено более 215 кубических метров воды.
Площадь пожара на момент локализации составляла 52 га. В финальной стадии тушения участвовали 103 человека и 30 единиц техники. Распространения огня на населённые пункты удалось избежать, жертв и пострадавших нет.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: ГУ МЧС по России по Республике Крым
Источник: Вести.Севастополь