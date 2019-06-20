Литературно-музыкальный фестиваль "Алые паруса" пройдёт в Севастополе

На фестивале также выступят солисты творческих коллективов из Севастополя и Москвы.

Для гостей также выступит центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, а также сводный оркестр крымского соединения войск национальной гвардии РФ.

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