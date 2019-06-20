Литературно-музыкальный фестиваль "Алые паруса" пройдёт в Севастополе

III Литературно-музыкальный фестиваль “Алые паруса” пройдет 21-23 июня на территории музейного-комплекса “Михайловская батарея”, сообщила пресс-служба правительства Севастополя. Фестиваль посвящён творчеству писателя Александра Грина.
Специальный гость фестиваля – выпускник “Фабрики Звезд” Антон Зацепин.
Для гостей также выступит центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, а также сводный оркестр крымского соединения войск национальной гвардии РФ.
На фестивале также выступят солисты творческих коллективов из Севастополя и Москвы.
Вход на мероприятия свободный.
Источник: Вести.Севастополь