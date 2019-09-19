«Луначарцы» передали ростовчанам символ Театрального марафона

19 сентября 2019     23
«Луначарцы» передали ростовчанам символ Театрального марафона

В эти минуты на Фонтанной площади в Ростове-на-Дону проходит торжественная церемония передачи эстафеты Всероссийского театрального марафона. Этот знак, напоминающий одновременно древнегреческий амфитеатр и веер, привезли артисты Севастопольского театра имени Луначарского.

В празднике участвуют девять театров Ростовской области – на площади развернуты тематические зоны каждого театра, артисты в костюмах прошли по красной дорожке, а на сцене выступают музыкальные и театральные коллективы.

А вечером на сцене Ростовского академического театра драмы им. М. Горького севастопольцы покажут спектакль «Севильский цирюльник». Он откроет трехдневные гастроли «луначарцев». За последние 50 лет это первые гастроли театра в Ростове-на-Дону.
Завтра ростовчане увидят комедию “#ТодаСё” по рассказам А. П. Чехова в постановке Никиты Гриншпуна, а 21 сентября на сцене – «Фабричная девчонка» по пьесе А. Володина, ее поставил главный режиссер театра Григорий Лифанов. Билетов на все три спектакля в кассах уже не осталось.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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