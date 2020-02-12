Лучшего юного экскурсовода выберут в Севастополе

12 февраля 2020     14
Лучшего юного экскурсовода выберут в Севастополе

В центре туризма и краеведения стартовал Пятый региональный конкурс музеев образовательных организаций.

За победу борются порядка 30 учеников школ, в которых есть выставочные пространства. На первом этапе конкурса участники прошли теоретический тест на знание терминов из области музее- и краеведения.

При этом, у каждого есть своя разработанная экскурсия. А некоторые ребята принимают участие в конкурсе уже не первый раз. Например, Алена Щепачёва из школы №22 дважды выходила во Всероссийский этап конкурса и в 2018 году стала лучшим юным экскурсоводом страны.

«Это всегда работа с людьми, новые знакомства, тем более к нам приезжали дети с Сахалина, с Ямала, из Москвы, то есть из разных уголков нашей России. Это просто безумно интересно рассказывать другим об истории Севастополя, тем более Севастополь – город с великой историей. В чём моя изюминка? я рассказываю с душой, я говорю об истории нашего города с душой, и я думаю, что это ценится», -делится участница регионального конкурса музеев образовательных организаций Алёна Щепачёва.

«Следующий этап у нас будет в четверг, 13 февраля. Ребята будут защищать свои экскурсии. Это очень сложная работа. Будут оцениваться и их речь, и содержание экскурсии, и как они её потом применяют», – рассказывает методист Севастопольского центра туризма, краеведения, спорта и экскурсий Надежда Кукленко.

Школьники соревнуются в двух номинациях и двух возрастных группах от 12 до 18 лет. Работы оценивают по бальной системе. В итоге выберут четырёх победителей, и они примут участие во Всероссийском конкурсе, который пройдёт осенью.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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