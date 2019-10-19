Лучшие фото на конкурс «Лето с питомцем» прислали дети

19 октября 2019     7
Лучшие фото на конкурс «Лето с питомцем» прислали дети

«Кот сломался» – так назвала свою фотографию восьмилетняя Елизавета Куценко и отправила ее на конкурс «Лето с питомцем». По итогам отбора, именно этот снимок получил гран-при.

В Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого наградили  победителей фотоконкурса в трех номинациях. Восемь из десяти победителей – дети, которым от 8 до 14 лет и которые любят снимать своих питомцев. Дипломы им вручили начальник отдела профессионального искусства Главного управления культуры г. Севастополя Владимир Яковлев и фотохудожник-анималист Ирина Корх.

В номинации «Мой питомец – фотомодель» первое место занял Евгений Прудников (фото «С другом спать не страшно»). 

Второе место разделили Мария Торта (фото «Лана на прогулке») и Карелия Куценко с работой «Моя Маруся».

В номинации «Экзотика» первое место досталось Анастасии и Глебу Варлагиным (фотографии «Ты кто?», «Спокойная жизнь»).

В номинации «Забавные моменты» первое место получила работа  Мавиле Меналиевой «Задумался о жизни». Второе место – у Ксении Чепель с фотографией «А если нажать?».

Среди взрослых призерами конкурса стали Андрей Букатов (фото «Тяжелые будни») и Ольга Трофимова с работой «Сладкая жизнь».

Победителем зрительского голосования стал Евгений Прудников, он получил два диплома.

Служба информации “Вести – Севастополь

Фото победителей конкурса

Источник: Вести.Севастополь

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