Лучший специалист Севастополя Оксана Савенкова выиграла автомобиль

14 июня 2019     23
Лучший специалист Севастополя Оксана Савенкова выиграла автомобиль

Севастополю 236 лет. И главная особенность праздника в этом году на площади Нахимова – не просто концерт. В день рождения города награды здесь получают те, кем Севастополь гордится.

За смелость награждены водитель троллейбуса и аптекарь. Несколько дней назад они спасли ребенка. Во время сильнейшего ливня школьника сбило с ног потоком воды на автодороге. Но, похоже, участник этой истории Валерий Скоморохов, не ожидал, что его поступок настолько оценят.

«Я поступил как, наверное, каждый бы поступил – иначе нельзя. И не думал ни о какой награде. Думал, коллеги сообщили, это шутка. А оказывается, реально пригласили поблагодарить», – говорит Валерий Скоморохов, водитель троллейбуса.

Этот случай в городе обсуждают не меньше, чем футбольную победу. Клуб “Севастополь” в этом сезоне стал чемпионом Премьер-лиги Крымского футбольного союза. Игроков сегодня тоже чествовали на центральной площади. Из-за санкций севастопольские команды пока не могут выступать на всероссийских соревнованиях. Впереди переговоры об этом с УЕФА в Москве.

А вот в общероссийском конкурсе “Лучший по профессии” участвовать ничто не мешает. Главный приз на региональном этапе – ключи от автомобиля отечественной марки. Их сегодня вручили победителю голосования в интернете, работнику детского сада Оксана Савенковой.

«Приятно, что такое большое количество людей отдают свои голоса, в основном, это мои коллеги, дошкольники, родители воспитанников, друзья. Если честно, я не ожидала такой поддержки», – говорит Оксана Савенкова, музыкальный руководитель детского сада №129.

А самым ярким впечатлением праздника в день рождения города станет салют. Красочные шоу в небе над Севастополем можно увидеть в 22:00.

Олег Смирнов, Сергей Буторин

Источник: Вести Севастополя

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