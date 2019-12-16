Лучшим горноспасателем ЮВО стал севастополец

Новое имя в числе победителей регионального этапа фестиваля «Созвездие мужества». Виталий Смыченко – командир отделения военизированного горноспасательного пункта (МЧС) в Севастополе.

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Номинация по его специальности появилась только в этом году, и командир отделения одержал в ней победу за счёт хорошей подготовки в теоретической и практической частях.

Виталий Смыченко получил звание лучшего горноспасателя в регионе. В профессии он уже 11 лет, но как оказалось, не все знакомые знают, чем Виталий занимается на работе.

«Есть такой стереотип: говоришь людям, где ты работаешь, кем работаешь – горноспасателем – они сразу – верёвочники эти? Которые альпинисты – нет, это альпинисты, мы горноспасатели. Горно-спасатели от слова «горняк». На карьерах работаем, в шахтах и туннелях. Мы занимаемся спасением людей на горных предприятиях», – рассказывает Виталий Смыченко.

Произойти может что угодно, от падения автотранспорта до землетрясений. Как правило, места аварий – задымлённые пространства. Типовые случаи предусмотрены в теоретических задачах – спасатели должны уметь работать с главным инструментом – воздухом.

Минута на сборы днём, две ночью и три – на проверку оборудования на месте выезда.

Респираторы отличают горноспасателей от других подразделений частей МЧС России. Кислорода в таком дыхательном мешке хватает на четыре часа. Вдобавок к 12-ти килограммовым аппаратам, спецоборудование, средства связи и набор для оказания первой помощи. И даже на тренировках должен быть задействован весь комплект.

Полигон учебный, а условия приближены к реальным. Примерно так и работают горноспасатели при обрушениях и завалах на горных выработках. на полигоне такая конструкция называется терренкур.

Рядом – дымовой штрек. Тоже прототип горных выработок. Здесь сейчас оказывают помощь условному раненому и выносят его головой вперед. Сами спасатели говорят, что вопреки известной примете на месте ЧП выносить человека нужно вперед ногами. Всегда. Чтобы респиратором случайно не задеть пострадавшего.

«На данном этапе у нас 19 предприятий, на которых расположены 23 опасных производственных объекта. На обслуживании объекты ведения открытых горных работ и вот у нас с этого года добавляются объекты подземного горного строительства, то есть это проходка туннелей подземных, проходка подземных сооружений», – поясняет командир военнизированного горноспасательного пункта Севастополя, военнизированного горно-спасательного отряда 21 ФГКУ УВГСЧ в строительстве Павел Полянский.

На практике же за последние пять лет ни одного серьезного чрезвычайного случая не было, потому что профилактика самих предприятий на высоком уровне. Но довольно часто приходится работать не по прямой специальности.

«Ещё привлекают нас на ДТП, на поисково-спасательные работы, поиски туристов, пропадают туристы часто, особенно летом, в сезон», – делится горноспасатель Виталий Смыченко.

Штат городского горноспасательного пункта небольшой – 26 человек, но этого достаточно, чтобы обеспечить безопасность не только в Севастополе, но и на всём Юге России.

Екатерина Копыткова, Александр Соловьёв

Источник: Вести.Севастополь