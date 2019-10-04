Лучших педагогов ДДЮиТ отметили наградами

С днем учителя их поздравили представители правительства и законодательного собрания города, а также уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская.

В числе награжденных – более 30 человек – это самые активные педагоги: те, кто защищал честь Севастополя на всероссийских конкурсах и помогал в организации городских праздников и фестивалей. Они ведут более 30 кружков и секций: обучают разным видам танцев, театральному мастерству, пению, игре на музыкальных инструментах, рукоделию, а также астрономии и краеведению, парикмахерскому искусству и моделированию из бумаги.

«Каждый педагог по-своему интересен, каждый имеет свой электорат, так скажем, детей, которые к ним ходят, и занятия действительно порой это шоу», – говорит Александр Осокин, директор Дворца детского и юношеского творчества г. Севастополя. «Ребенка, который ничем не занят, тянет не на те дела, которые необходимы для его развития, для семьи, для общества, его тянет в неблагополучную сферу, он совершает преступления, становится орудием в руках манипуляторов. Как уполномоченный я это вижу повседневно», – сообщила Марина Песчанская. «Самое главное желание, наверное, здесь – получать удовольствие от работы. Вот мы сейчас находимся в зале, а буквально 2 часа назад я провела занятие у первого года обучения, пятилетние детки к нам приходят, и вот эти горящие глаза – это счастье. Когда ты приходишь, к тебе бегут, обнимают и говорят: ты моя самая-самая любимая! Вот таких учеников хочется видеть многие-многие годы своей работы», – рассказывает Ольга Бухтиярова, педагог дополнительного образования I квалификационной категории, заслуженная артистка Крыма.

Во дворце детского и юношеского творчества работают более 80 педагогов. И почти 30 % из них когда-то сами были его воспитанниками. Сегодня в творческих коллективах занимаются три с половиной тысячи детей. Самому младшему – 5, самому старшему – 20 лет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь