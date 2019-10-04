Лучших педагогов ДДЮиТ отметили наградами

4 октября 2019     14
Лучших педагогов ДДЮиТ отметили наградами

С днем учителя их поздравили представители правительства и законодательного собрания города, а также уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская.

В числе награжденных – более 30 человек – это самые активные педагоги: те, кто защищал честь Севастополя на всероссийских конкурсах и помогал в организации городских праздников и фестивалей. Они ведут более 30 кружков и секций: обучают разным видам танцев, театральному мастерству, пению, игре на музыкальных инструментах, рукоделию, а также астрономии и краеведению, парикмахерскому искусству и моделированию из бумаги.

«Каждый педагог по-своему интересен, каждый имеет свой электорат, так скажем, детей, которые к ним ходят, и занятия действительно порой это шоу», – говорит Александр Осокин, директор Дворца детского и юношеского творчества г. Севастополя.

«Ребенка, который ничем не занят, тянет не на те дела, которые необходимы для его развития, для семьи, для общества, его тянет в неблагополучную сферу, он совершает преступления, становится орудием в руках манипуляторов. Как уполномоченный я это вижу повседневно», – сообщила Марина Песчанская.  

«Самое главное желание, наверное, здесь – получать удовольствие от работы. Вот мы сейчас находимся в зале, а буквально 2 часа назад я провела занятие у первого года обучения, пятилетние детки к нам приходят, и вот эти горящие глаза – это счастье. Когда ты приходишь, к тебе бегут, обнимают и говорят: ты моя самая-самая любимая! Вот таких учеников хочется видеть многие-многие годы своей работы», – рассказывает Ольга Бухтиярова, педагог дополнительного образования I квалификационной категории, заслуженная артистка Крыма.

Во дворце детского и юношеского творчества работают более 80 педагогов. И почти 30 % из них когда-то сами были его воспитанниками. Сегодня в творческих коллективах занимаются три с половиной тысячи детей. Самому младшему – 5, самому старшему – 20 лет.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Россияне рассказали о зарплате мечты
Россияне рассказали о зарплате мечты

Ежемесячный доход в 161 тысячу рублей сделает среднестатистического россиянина счастливым, информирует «360». Запросы мужчин на треть больше, чем у женщин. …


Сотрудники Пенсионного фонда Севастополя наказаны за предоставление недостоверных сведений о доходах
Сотрудники Пенсионного фонда Севастополя наказаны за предоставление недостоверных сведений о доходах

Севастопольское отделение Пенсионного фонда РФ привлекло к дисциплинарной ответственности шести сотрудников. Ранее прокуратура города внесла соответствующее представление по результатам проверки. …


Вести Севастополь 4.10.2019
Вести Севастополь 4.10.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Что поможет спасателю? На Черноморском флоте провели учения по тушению пожара на буксире. – Военные моряки …


Лучших педагогов ДДЮиТ отметили наградами
Лучших педагогов ДДЮиТ отметили наградами

С днем учителя их поздравили представители правительства и законодательного собрания города, а также уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина …


Названо число россиян с недвижимостью в Болгарии
Названо число россиян с недвижимостью в Болгарии

Порядка 300 тысяч российских граждан владеют объектами недвижимости в Болгарии, сообщил журналистам посол страны​ в РФ Атанас Крыстин, передает РИА …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты