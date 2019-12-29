Льготные лекарства в Севастополе в праздники будут выдавать пять пунктов

В новогодние выходные, с 31 декабря по 8 января, в Севастополе будут работать дежурные пункты отпуска льготных лекарств.

Так, 3, 4 и 6 января медикаменты можно будет получить:

с 09:00 до 14:00 в городской больнице №1 на улице адмирала Октябрьского, 19; с 10:00 до 16:00 в аптеках на проспекте Октябрьской революции, 33 и на улице Силаева, 3, а также в городской больнице №4 на улице Леваневского, 25.

Аптечный пункт в горбольнице №9 на улице Мира, 5 будет работать 3 и 6 января с 10:00 до 14:00.

Начиная с 9 января все учреждения возвращаются к обычному графику.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь