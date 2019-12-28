Льготы для участников свободной экономической зоны Севастополя могут продлить до 2025 года

28 декабря 2019     10
Льготы для участников свободной экономической зоны Севастополя могут продлить до 2025 года

Предприятиям, которые хотят открыться в Севастополе, нужно продлить льготные условия. Об этом врио губернатора Севастополя заявил на итоговой пресс-конференции. О том, какие новые рабочие места появились в городе в 2019 году, главу региона спросила шеф-редактор радиостанции «Вести ФМ. Севастополь» Анжела Хмелевская.

Сейчас уровень кредитования предпринимателей в городе низкий. По мнению Михаила Развожаева, модель поддержки бизнеса должна работать на другом уровне. Таком, чтобы предприниматели, обратившиеся в недавно открытый офис “Мой бизнес”, получали согласие на поддержку уже на следующий день. Соответствующее обращение уже направлено в Правительство страны.

Что касается крупных предприятий региона, самым большим инвестором по итогам года стало предприятие «Золотая балка». Оно вложило в производство около полумиллиарда рублей. Компания «Царьхлеб» – 100 миллионов рублей. Пример разработки инновационного оборудования показало предприятие «Алмаз – Антей». На нём разработана система датчиков для мусоровозов, чтобы отслеживать движение машин. Тем самым в Севастополе планируется решить проблему несанкционированных свалок мусора.

Михаил Развожаев отметил, что для развития малого и среднего бизнеса Севастополю необходим IT-кластер. Работа по его созданию начнётся в 2020 году.

Источник: Вести.Севастополь

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