Льготы для участников свободной экономической зоны Севастополя могут продлить до 2025 года

Предприятиям, которые хотят открыться в Севастополе, нужно продлить льготные условия. Об этом врио губернатора Севастополя заявил на итоговой пресс-конференции. О том, какие новые рабочие места появились в городе в 2019 году, главу региона спросила шеф-редактор радиостанции «Вести ФМ. Севастополь» Анжела Хмелевская.

Сейчас уровень кредитования предпринимателей в городе низкий. По мнению Михаила Развожаева, модель поддержки бизнеса должна работать на другом уровне. Таком, чтобы предприниматели, обратившиеся в недавно открытый офис “Мой бизнес”, получали согласие на поддержку уже на следующий день. Соответствующее обращение уже направлено в Правительство страны.

Что касается крупных предприятий региона, самым большим инвестором по итогам года стало предприятие «Золотая балка». Оно вложило в производство около полумиллиарда рублей. Компания «Царьхлеб» – 100 миллионов рублей. Пример разработки инновационного оборудования показало предприятие «Алмаз – Антей». На нём разработана система датчиков для мусоровозов, чтобы отслеживать движение машин. Тем самым в Севастополе планируется решить проблему несанкционированных свалок мусора.

Михаил Развожаев отметил, что для развития малого и среднего бизнеса Севастополю необходим IT-кластер. Работа по его созданию начнётся в 2020 году.

Источник: Вести.Севастополь