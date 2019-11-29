Любимец зарубежной публики Вячеслав Ольховский даст концерт в Севастополе

29 ноября 2019     20
Любимец зарубежной публики Вячеслав Ольховский даст концерт в Севастополе

Синоптики обещают завтра ухудшение погодных условий, но это не значит, что выходные нужно проводить дома. Какие события стоит посетить в субботу и воскресенье, расскажем в рубрике “Афиша”.

30 ноября в 19.00 – Дом офицеров флота, концерт Вячеслава Ольховского «От Москвы до Севастополя»

Слушаешь песни советской эстрады в его исполнении, и думаешь – наш, наследник Муслима Магомаева, а услышишь итальянскую, английскую или испанскую песню и решишь, что исполнитель – иностранец. Именно за рубежом начиналась карьера Вячеслава Ольховского.

30 ноября и 1 декабря, с 10:00 до 17:00 в библиотеке им. Толстого на ул. Ленина – выставка «Звезды на черной горой»

Там представлены 18 работ фотохудожника Владимира Гвановского. Походная серия фотокартин показывает Крым не только таинственно красивым, но еще и по пугающе холодным.

30 ноября в 11:00 и 13:00, 1 декабря в 11:00 – СевТЮЗ, спектакль «Кошкин дом»

«Кошкин дом» – сказка-мюзикл о том, что материальный мир не имеет никакой ценности, по сравнению с добротой. Постановку готовят накануне Дня спасателя – 27 декабря. В день премьеры перед зданием театра разместят выставку пожарно-спасательной техники.

30 ноября в 18.00 – СЦКИ, танцевальное шоу ансамбля «Черное море»

Мастера хореографических перевоплощений будут на сцене в тандеме со световым шоу.

Анна Сорокина

Источник: Вести.Севастополь

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