Любителей футбола в воскресенье ждут четыре мачта

В воскресенье, 13 октября, на четырех площадках пройдут игры девятого тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

В 15:00 на поле спорткомплекса «Скиф» ялтинский «Инкомспорт» встретится с феодосийским «Фаворит-ВД Кафа». В чемпионате Премьер-лиги команды соседствуют в турнирной таблице: феодосийцы на 6 месте, ялтинцы – на 5-ом. На этой неделе они уже встречались друг с другом в четвертьфинале Кубка КФС. Тогда победу со счетом 2:1 одержал «Инкомспорт».

В 15:30 в Симферополе на стадионе «Фиолент» местная «ТСК-Таврия» сыграет с «Крымтеплицей» из Молодежного. После 8 сыгранных матчей «Таврия» лидирует. Но в минувшую среду «Крымтеплица» сделала весомую заявку на выход в полуфинал Кубка КФС – она обыграла скворцовский «Гвардеец» со счетом 5:1.

В 16:00 в Евпатории в спорткомплексе «Арена-Крым» ФК «Евпатория» примет керченский «Океан». На этой неделе команды также встречались в четвертьфинале, только в Керчи, и сыграли в ничью— 3:3. Евпаторийцы занимают вторую строчку в таблице, проигрывая одно очко «ТСК-Таврии». У «Океана» там последнее место.

Также в 16:00 в Севастополе встретятся ФК «Севастополь» и бахчисарайский «Кызылташ». Они тоже уже играли в среду, и со счетом 2:1 победы вырвали свесатопольцы. В чемпионате Премьер-лиги соперники являются соседями по турнирной таблице: севастопольцы занимают третье место, а бахчисарайцы – четвертое. У обеих команд пока по 14 очков.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь