Любители бега навели порядок в Байдарской долине

Новый вид спорта – плоггинг, становится популярным и в Севастополе. Он совмещает бег на длинные дистанции и сбор мусора.

Забег «Байдарская миля» стартовал в 09:30 сегодня, 27 октября, в селе Орлиное. Мероприятие проходит уже третий год подряд. В этот раз участниками стали более 30 человек. Строгих правил по протяжённости дистанции и соревновательной части здесь нет. Главное – получить удовольствие от физической активности, красивых видов и принести пользу. Но, свой рекордсмен в этом году у мероприятия есть – это Александр Александрин, который преодолел дистанцию в 32 километра.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь