Любители бега навели порядок в Байдарской долине

Новый вид спорта – плоггинг, становится популярным и в Севастополе. Он совмещает бег на длинные дистанции и сбор мусора.
Забег «Байдарская миля» стартовал в 09:30 сегодня, 27 октября, в селе Орлиное. Мероприятие проходит уже третий год подряд. В этот раз участниками стали более 30 человек. Строгих правил по протяжённости дистанции и соревновательной части здесь нет. Главное – получить удовольствие от физической активности, красивых видов и принести пользу. Но, свой рекордсмен в этом году у мероприятия есть – это Александр Александрин, который преодолел дистанцию в 32 километра.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
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