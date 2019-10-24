Любители плоггинга соберутся в Байдарской долине в воскресенье

Плоггинг – это новый вид физической активности, объединяющий бег и сбор мусора.
«Приглашаем посетить спортивное экологическое мероприятие в Байдарской долине 27 октября. Плоггинг – это новый вид физической активности, соединяющий в себе бег и сбор мусора», – сообщили в Севприроднадзоре.
Старт мероприятия будет дан на территории базы «Белый остров» в селе Орлиное. Перчатки и пакеты для мусора предоставят организаторы.
Время сбора и разминки – 09:00. Забег начнётся в 09:30.
Вести ФМ – Севастополь
Источник: Вести.Севастополь