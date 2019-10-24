Любители плоггинга соберутся в Байдарской долине в воскресенье

24 октября 2019     13
Любители плоггинга соберутся в Байдарской долине в воскресенье

Плоггинг – это новый вид физической активности, объединяющий бег и сбор мусора.

«Приглашаем посетить спортивное экологическое мероприятие в Байдарской долине 27 октября. Плоггинг – это новый вид физической активности, соединяющий в себе бег и сбор мусора», – сообщили в Севприроднадзоре.

Старт мероприятия будет дан на территории базы «Белый остров» в селе Орлиное. Перчатки и пакеты для мусора предоставят организаторы.

Время сбора и разминки – 09:00. Забег начнётся в 09:30.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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