Любители плоггинга соберутся в Байдарской долине в воскресенье

Время сбора и разминки – 09:00. Забег начнётся в 09:30.

Старт мероприятия будет дан на территории базы «Белый остров» в селе Орлиное. Перчатки и пакеты для мусора предоставят организаторы.

«Приглашаем посетить спортивное экологическое мероприятие в Байдарской долине 27 октября. Плоггинг – это новый вид физической активности, соединяющий в себе бег и сбор мусора», – сообщили в Севприроднадзоре.

Плоггинг – это новый вид физической активности, объединяющий бег и сбор мусора.

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Любители плоггинга соберутся в Байдарской долине в воскресенье Плоггинг – это новый вид физической активности, объединяющий бег и сбор мусора. «Приглашаем посетить спортивное экологическое мероприятие в Байдарской долине …

