Ляйсан Утяшева и Василий Смольный стали гостями форума «Мой бизнес»

Звёзды Инстаграма в Севастополе. Гостями второго дня форума “Мой бизнес”, который проходит в Доме офицеров флота, стали автор программы “Бешеная сушка” Василий Смольный и гимнастка Ляйсан Утяшева.

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Какие советы они дают молодым предпринимателям полуострова, и в чём видят секрет гармонии между личной жизнью и общественной?

Социальные сети правят миром – по крайней мере миром бизнеса – убеждены организаторы форума “Деловой Севастополь”. Они приводят статистику, как люди с аккаунтами до 100 000 подписчиков зарабатывают по 40 000 рублей в месяц при размещении 10 рекламных постов. А ещё рассказывают, что время фоторекламы вещей отдельно от человека ушло, теперь намного больше покупателей привлекают снимки в стиле “Проверено на себе”. В тренде и известная веками истина – “время – деньги”.

Самозанятые – именно для этой категории россиян власти планируют развивать систему льготного налогообложения. Как поставить малый и средний бизнес на ноги, рассказывают бизнес- и шоумены. Василий Смольный начинал с того, что раскручивал в Инстаграме игру “Бешеная сушка”. За участие в проекте по похудению он предусмотрел организационные сборы, часть которых уходит на призы победителям.

«Любое предпринимательское действие нацелено на деньги изначально, дальше уже идёт миссия самого проекта. В моём случае 50 процентов – это деньги, 50 процентов – это созидательная миссия», – говорит Василий Смольный.

Бизнес-форумы для молодёжи проходят по всей стране. Севастополь стал 17 городом-участником проекта. Аналогичные встречи уже прошли в самых разных концах страны – от Новосибирска до Ростова-на-Дону и собрали более 25 тысяч человек.

Каждый из участников “Делового Севастополя” собрал полный зал. Выступления на сцене были посвящены не только оздоровлению бизнеса, но и оздоровлению тела.

Ляйсан Утяшева рассказывает севастопольцам, как важно во время пути к мечте не стать трудоголиком, и вспоминает, как получила травму ступни, но при этом продолжила заниматься художественной гимнастикой. Итог – шесть операций и два года на костылях. По словам спортсменки, ей тогда помог переход из индивидуальной палаты в общую.

“Я на контрастах увидела этих женщин, которые не плачут, которые говорят – хорошо, что живы остались, и вы знаете, вот этот контраст, он такой резкий, когда медали, софиты, флаг, а потом раз – ты в больнице и никому не нужный!», – вспоминает победительница Кубка мира по художественной гимнастике.

В 2004 году Утяшева вновь выступала в составе сборной России, стала чемпионкой Европы в командных соревнованиях, побеждала на международных турнирах. После ухода из спорта она сделала карьеру спортивного комментатора и телеведущей. Но главным своим достижением спортсменка считает крепкую семью, ведь кто как ни дети готовы ждать её дома вне зависимости от успеха в бизнесе и делах.

Анна Шустер, Михаил Шурмель.

Источник: Вести.Севастополь