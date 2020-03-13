Лётчики морской авиации ЧФ учатся летать на новом вертолёте

13 марта 2020     18
Лётчики морской авиации ЧФ учатся летать на новом вертолёте

Личный состав морской авиации проходит обучение пилотированию вертолёта Ка-31Р, поступившего на вооружение Черноморского флота в прошлом году.

Лётчик-инструктор проводит учебные полёты вместе с обучаемыми, сначала за штурвалом, потом на месте штурмана. Вертолётчики отрабатывают рулёжку, взлёт, управление, работу с радиолокационной антенной и посадку.

Следующий этап подготовки – тренировка взлёта и посадки на вертолётную палубу корабля на якорной стоянке и в движении, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Переобучение действующих экипажей морской авиации Черноморского флота проводится в виду существенных отличий Ка-31Р от Ка-27 и Ка-29.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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