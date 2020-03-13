Лётчики морской авиации ЧФ учатся летать на новом вертолёте

Личный состав морской авиации проходит обучение пилотированию вертолёта Ка-31Р, поступившего на вооружение Черноморского флота в прошлом году.

Лётчик-инструктор проводит учебные полёты вместе с обучаемыми, сначала за штурвалом, потом на месте штурмана. Вертолётчики отрабатывают рулёжку, взлёт, управление, работу с радиолокационной антенной и посадку.

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Следующий этап подготовки – тренировка взлёта и посадки на вертолётную палубу корабля на якорной стоянке и в движении, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Переобучение действующих экипажей морской авиации Черноморского флота проводится в виду существенных отличий Ка-31Р от Ка-27 и Ка-29.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь