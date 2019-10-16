Лётчики Северного флота в Крыму тренируются сажать самолёты на палубу

16 октября 2019     12
Лётчики Северного флота в Крыму тренируются сажать самолёты на палубу

Две с половиной тысячи километров преодолели лётчики-истребители Северного флота ради возможности потренироваться на уникальном тренажёре, который есть только в Крыму.

Крупнейший комплекс такого типа в мире находится на военном аэродроме Саки. Близость к морю и благоприятная роза ветров сыграли решающую роль при выборе места для постройки тренажёра, копирующего посадочную палубу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов».

«Самолёт заходит со стороны моря, заходит по глиссаде, которая выставлена оптической системой посадки Луна-3М. С 250 километров в час до полной остановки тормозит самолёт металлический трос толщиной 36 миллиметров. На тренажёре таких тросов четыре», – рассказал съемочной группе ГТРК “Таврида” техник тренажёра Николай Журава.

Руководит полётами полковник Владимир Кокурин. Пилот уверяет, что посадит самолёт при любом ветре, но многие здесь впервые учатся именно посадке на палубу.

«Есть люди, которые уже этот данный вид освоили, для них подготовка имеет укороченный вид, то есть один контрольный полёт. Далее идут касания и далее с зацепом. Для тех, у кого этот вид новый, определённая программа подготовки», – поясняет командир 100-го авиационного истребительного полка Владимир Кокурин.

Самолёты и личный состав полка принимали участие в походе крейсера «Адмирал Кузнецов» к берегам Сирии в 2017 году. Тренировки лётчиков Северного флота в Крыму будут длиться около месяца.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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