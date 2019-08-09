Магистранты СевГУ вместе с архитекторами будут работать над обликом города

Cтуденты новой магистратуры по направлению «Дизайн» Севастопольского госуниверситета будут наполнять банк архитектурно-художественных концепций города.

В правительстве Севастополя определили конкретные территории города, концепции которых предложено разрабатывать будущим дизайнерам. Здесь важна и социологическая составляющая — общение с жителями, понимание важности этой территории для развития города, говорит руководитель департамента архитектуры и градостроительства, профессор Элина Красильникова.

Магистранты под руководством преподавателей должны создать дизайн-код Севастополя, который потом будут использовать архитекторы, сохраняя единый стиль при проектировании разных пространств города.

«Мы надеемся выпускать дизайнеров, умеющих работать в условиях такого сложного города, как Севастополь, аналогов которого в России нет. Наша магистратура уникальна своей мультидисциплинарностью. Ее выпускники будут владеть инструментом анализа любой градостроительной проблемы», — сказала Элина Красильникова.

На магистратуру «Дизайн» могут поступать не только бакалавры по профильным направлениям, но и обладатели инженерных дипломов, сообщили в СевГУ.

Служба информации «Вести – Севастополь»

На фото с сайта vitta-group.com дизайн-проект морского вокзала Ялты

Источник: Вести.Севастополь