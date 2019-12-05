Максимову дачу очищают от высохших деревьев

5 декабря 2019     40
Максимову дачу очищают от высохших деревьев

На Максимовой даче началась вырубка деревьев, которые находятся в плохом состоянии или полностью высохли. Список был утверждён ещё две недели назад. 

Его составляла специальная комиссия. В неё вошли представители департамента городского хозяйства, Севприроднадзора, экологи и учёные. На основании акта был выдан порубочный билет на снос и обрезку деревьев. Работу поручено выполнить сотрудникам Севастопольского лесхоза.

На Максимовой даче – санитарная чистка. Рабочие Севастопольского лесхоза сухие ветки спиливают, а места среза обрабатывают садовым варом.

«Это делается для того, чтобы при сокодвижении не было потери деревом его естественных соков, а также, чтобы не было заражения мест среза вредителями и болезнями», – объясняет Юрий Плахтий, начальник производственного отдела Севастопольского лесхоза.

Поваленные деревья, надломленные стволы и ветви – идеальные условия для вредителей, например, жука-короеда. Он полностью уничтожает внутреннюю часть ствола, сохраняя кору без повреждений. В зоне риска ослабленные растения и те, которые только что посадили. Чтобы предотвратить размножение опасных насекомых, и проводят чистку. Какое дерево пилить – узнают по красным меткам. Знаки на 95 растениях 3 недели назад расставили представители комиссии – дендрологи, экологи, специалисты севастопольского лесхоза и департамента городского хозяйства.

Метки на деревьях определяют вид работ. Поперечная означает, что этот орешник пойдет под снос: он полностью высох. А этому нужно спилить только несколько сухих веток, поэтому на нем продольная метка.

Соседние деревья пострадать не должны – это главная задача рабочих. На территории особо охраняемой территории более 35 тысяч деревьев. Счет вековых идет на сотни и, согласно законодательству, они имеют статус мемориальных и охраняемых. Среди вырубленных деревьев краснокнижных нет.

«В этом году под пойдут снос 24 дерева, а обрезку произведут на 71, – сообщил Вадим Писляк – заместитель начальника главного управления природных ресурсов и экологии г. Севастополя. – Это делается для того, чтобы сохранить все зеленые насаждения, которые были высажены еще при Максимове для будущих поколений».

Сохранить деревья обещают и во время грядущей реконструкции памятника природы. На работы уже выделено 640 миллионов рублей. А срубленные деревья и спиленные ветки вывезут в Севастопольский лесхоз и измельчат. Они послужат удобрением и материалом для мульчирования при выращивании новых растений. Опилки и кора помогают сохранять в почве влагу и не дают расти сорнякам.

Алёна Давыдова, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь

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