Малахов курган накануне открытия

Малахов курган – это старейший исторический центр Севастополя, расположенный на Корабельной стороне города. Здесь гремели ожесточённые бои в ходе двух героических оборон Севастополя. На территории Малахова кургана расположены 22 памятника и мемориальных обозначения в честь его героических защитников.

Мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 гг., 1941-1944 гг. «Малахов курган» является одним из шести объектов Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя. В 2017-2018 гг. на его обширной территории были проведены ремонтно-реставрационные работы и благоустройство. 6 ноября 2018 года состоится торжественное открытие Мемориального комплекса после реконструкции.

Впечатляет даже короткая прогулка по территории обновлённого Мемориального комплекса. Радуют взгляд просторные аллеи, вымощенные натуральным камнем, новенькие скамейки и фонари освещения с классическими, каждому севастопольцу с детства знакомыми очертаниями, изумрудная зелень газонов, безупречная чистота и порядок. А ведь ещё год назад здесь было удручающее запустение.

«Малахов курган был заброшен многие годы, – вспоминает директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко, – там никто не наводил порядок. На его территории обветшали дороги, памятники и мемориальные обозначения, не были продуманы условия для комфортного пребывания посетителей. Инженерные коммуникации тоже находились в неудовлетворительном состоянии. Даже факел Вечного Огня был демонтирован. Сегодня Вечный огонь Малахова кургана возвращен на своё историческое место. В аварийном состоянии находилась и Оборонительная башня. Мне было стыдно перед людьми от заброшенности этого места. А ведь когда-то Малахов курган был главным историческим центром Севастополя».

Действительно, масштабные реставрационные работы на Малаховом кургане не проводились с конца 50-х годов прошлого века. После распада Советского Союза в 1991 году, когда Крым и Севастополь оказались за пределами исторической Родины, России, многие памятники и знаковые исторические места Севастополя ветшали, разрушались. Не миновала эта участь и Малахов курган. Мемориальный комплекс, восстановленный после Великой Отечественной войны с поистине всенародной любовью, после этого ни разу не ремонтировался. И лишь возвращение Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации положило начало возрождению Малахова кургана как священного места Севастополя.

Директор Музея Н.И. Мусиенко рассказал, что в августе 2017 года Президент России Владимир Путин при встрече с работниками культуры Севастополя дал поручение восстановить исторические центры Севастополя. С того времени Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя приступил к реализации поручения Главы государства. Решение о первоочередном восстановлении Малахова кургана принято в связи с тем, что этот мемориальный комплекс чрезвычайно значим для севастопольцев. Именно на Малаховом кургане шли ожесточённые бои в ходе двух войн – Крымской войны 1853-1856 гг. и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.



– Николай Иванович, что было самым сложным в процессе реставрационных работ?

– Очень сложно было их начать. Общественные структуры не просто контролировали нашу работу, они порой создавали дополнительные трудности. А когда работы уже начались, то самым трудным делом стала расчистка парка от мусора, лишней дикой поросли и сухостоя.

– Будут ли на территории Мемориального комплекса ещё какие-то ремонтные работы или они уже завершены?

– Работы по благоустройству будут продолжаться. Мы начали и будем далее восстанавливать парк Дружбы народов, появятся новые клумбы, где дополнительно высадят цветы.



По инициативе коллектива Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя на территории Мемориального комплекса в октябре 2018 года проходит экологическая акция по очистке от сухостоя. Самыми активными и постоянными её участниками стали работники Музея, сотрудники Главного управления культуры города Севастополя, УМВД России в городе Севастополе, члены их семей, а также севастопольские кадеты и учащаяся молодёжь.