Малахов курган открывается после реконструкции

12 октября 2018     138
Малахов курган открывается после реконструкции

2 ноября 2018 года состоится торжественное открытие Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854-1855 гг., 1941-1944 гг. «Малахов курган» после ремонтно-реставрационных работ.

В ходе работ на Малаховом кургане отреставрированы Оборонительная башня Корниловского бастиона, орудия Противоштурмовой батареи и батареи Сенявина, место смертельного ранения Нахимова и памятник Корнилову, братская могила русских и французских воинов. После благоустройства стали более комфортными места отдыха посетителей, воссозданы исторически достоверные малые архитектурные формы. Заменены инженерные коммуникации, восстановлены подпорные стены на входной зоне кургана. В настоящее время восстанавливается исторический парк, высаживаются краснокнижные зеленые насаждения. Создана автоматическая система полива, уложено современное травяное покрытие.

На церемонию торжественного открытия Мемориального комплекса приглашены представители Правительства Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, Правительства и Законодательного Собрания города Севастополя, командование Черноморского Флота, курсанты ЧВВМУ имени П.С. Нахимова, кадеты, волонтёры, юнармейцы, сотрудники музеев Севастополя и России, члены регионального отделения Российского военно-исторического общества в городе Севастополе, ветеранские и общественные организации.

Мероприятие начнется в 11.00 от главного входа на Малахов курган (улица Героев Севастополя). После праздничного митинга у Оборонительной башни пройдет церемония возложения цветов к памятникам Мемориального комплекса. На площади перед Оборонительной башней состоится концерт. Праздничная программа продлится до вечера и завершится демонстрацией документальных фильмов о Севастополе на Оборонительной башне Малахова кургана.

 
Добро пожаловать на праздник в честь открытия обновлённого Мемориального комплекса!

Историческая справка: Малахов курган – комплексный памятник федерального значения, на его территории находятся 22 памятника и мемориальных обозначения, посвященные событиям Крымской(1853-1856 гг.) и Великой Отечественной войн (1941-1945 гг.). Курган находится на Корабельной стороне города, его высота 97 метров над уровнем моря, а площадь 13 га. Своё название курган получил по имени капитана М.М. Малахова, жившего рядом до 1836 года. Впервые на карте Севастополя название появилось в 1851 году.

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