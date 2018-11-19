Малахов курган открыт после масштабных реставрационных работ

6 ноября 2018 года состоялось торжественное открытие Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854-1855 гг., 1941-1944 гг. «Малахов курган» после масштабных ремонтно-реставрационных работ. На церемонию торжественного открытия Мемориального комплекса прибыли заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец и Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, губернатор города Севастополя Дмитрий Овсянников, заместитель командующего Черноморским флотом контр-адмирал Юрий Ореховский, другие официальные лица.

В своем приветственном обращении к гостям праздника директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко подчеркнул особую важность Малахова кургана для Севастополя, как его старейшего исторического центра, места великого подвига и славы. Ольга Голодец отметила, что Малахов курган – одно из особых, знаковых мест Российской Федерации, и поблагодарила всех, кто работал над его реставрацией и реконструкцией: «Реконструкция выполнена с огромным профессионализмом и любовью. Поздравляю вас, дорогие севастопольцы, с праздником открытия Малахова кургана». Владимир Мединский также поздравил всех присутствующих, отметив, что это начало комплекса реставрационных, восстановительных и созидательных работ в сфере культуры в Севастополе, которые начинает делать Россия: «Малахов курган – это святое место для каждого из нас. Корнилов, Нахимов, Истомин… История не знает примеров подобной самоотверженности. Малахов курган остается символом того, как мы умеем защищать нашу родную землю. А Севастополь должен стать символом того, как мы умеем чтить память героев, развивать культуру и хранить историческое наследие. Севастополь должен стать историко-культурной символической столицей России». Дмитрий Овсянников отметил, что в Севастополе будут создаваться новые объекты культуры, пожелал севастопольцам и гостям города чаще бывать здесь, на Малаховом кургане. Юрий Ореховский отметил, что Малахов курган является символом стойкости и мужества для настоящих и будущих поколений, поздравил с праздником и пожелал хранить верность идеалам и традициям защиты Отечества.

В торжествах приняли участие военнослужащие Черноморского флота Российской Федерации, курсанты Черноморского Высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова, сотрудники музеев Севастополя и России, члены регионального отделения Российского военно-исторического общества в городе Севастополе, сотрудники различных учреждений и ведомств Севастополя, кадеты, волонтёры, юнармейцы, ветеранские и общественные организации. На площади возле Оборонительной башни Корниловского бастиона состоялся праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов Севастополя, на аллеях были развёрнуты музейные выставки. Завершился праздник демонстрацией мультимедийной инсталляции «Отстаивайте же Севастополь!» и документальных фильмов о Севастополе.



Пресс-служба Государственного музея

героической обороны и освобождения Севастополя