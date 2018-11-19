Малахов курган открыт после масштабных реставрационных работ

18 ноября 2018     79
Малахов курган открыт после масштабных реставрационных работ

6 ноября 2018 года состоялось торжественное открытие Мемориального комплекса памятников обороны города в 1854-1855 гг., 1941-1944 гг. «Малахов курган» после масштабных ремонтно-реставрационных работ. На церемонию торжественного открытия Мемориального комплекса прибыли заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец и Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, губернатор города Севастополя Дмитрий Овсянников, заместитель командующего Черноморским флотом контр-адмирал Юрий Ореховский, другие официальные лица.

В своем приветственном обращении к гостям праздника директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя Николай Мусиенко подчеркнул особую важность Малахова кургана для Севастополя, как его старейшего исторического центра, места великого подвига и славы. Ольга Голодец отметила, что Малахов курган – одно из особых, знаковых мест Российской Федерации, и поблагодарила всех, кто работал над его реставрацией и реконструкцией: «Реконструкция выполнена с огромным профессионализмом и любовью. Поздравляю вас, дорогие севастопольцы, с праздником открытия Малахова кургана». Владимир Мединский также поздравил всех присутствующих, отметив, что это начало комплекса реставрационных, восстановительных и созидательных работ в сфере культуры в Севастополе, которые начинает делать Россия: «Малахов курган – это святое место для каждого из нас. Корнилов, Нахимов, Истомин… История не знает примеров подобной самоотверженности. Малахов курган остается символом того, как мы умеем защищать нашу родную землю. А Севастополь должен стать символом того, как мы умеем чтить память героев, развивать культуру и хранить историческое наследие. Севастополь должен стать историко-культурной символической столицей России». Дмитрий Овсянников отметил, что в Севастополе будут создаваться новые объекты культуры, пожелал севастопольцам и гостям города чаще бывать здесь, на Малаховом кургане. Юрий Ореховский отметил, что Малахов курган является символом стойкости и мужества для настоящих и будущих поколений, поздравил с праздником и пожелал хранить верность идеалам и традициям защиты Отечества.

В торжествах приняли участие военнослужащие Черноморского флота Российской Федерации, курсанты Черноморского Высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова, сотрудники музеев Севастополя и России, члены регионального отделения Российского военно-исторического общества в городе Севастополе, сотрудники различных учреждений и ведомств Севастополя, кадеты, волонтёры, юнармейцы, ветеранские и общественные организации. На площади возле Оборонительной башни Корниловского бастиона состоялся праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов Севастополя, на аллеях были развёрнуты музейные выставки. Завершился праздник демонстрацией мультимедийной инсталляции «Отстаивайте же Севастополь!» и документальных фильмов о Севастополе.

 
Пресс-служба Государственного музея
героической обороны и освобождения Севастополя

Метки: , , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике Севастополь сегодня


В селе Чернозёмное открыт памятник Советскому Солдату В селе Чернозёмное открыт памятник Советскому Солдату

31 октября в селе Чернозёмное Советского района Республики Крым состоялось торжественное открытие Памятника Советскому Солдату. В церемонии открытия памятника приняли участие члены Регионального отделения Российского военно-исторического общества в городе Севастополе, представители государственных органов управления, общественность.

«Севастополь и Черноморский флот в период Первой мировой войны» - круглый стол к 100-летию окончания Первой мировой войны «Севастополь и Черноморский флот в период Первой мировой войны» – круглый стол к 100-летию окончания Первой мировой войны

12 ноября 2018 года в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя прошёл круглый стол «Севастополь и Черноморский флот в период Первой мировой войны», посвященный 100-летию со дня окончания Первой мировой войны 1914–1918 гг.

«Золотая Балка» получила 2 золотые и 2 серебряные награды на Международном конкурсе «Гарантия качества» «Золотая Балка» получила 2 золотые и 2 серебряные награды на Международном конкурсе «Гарантия качества»

Игристые вина «Золотой Балки» награждены двумя золотыми, двумя серебряными медалями и дипломом качества на Международном конкурсе «Гарантия качества-2018»

Программа городских мероприятий ко Дню народного единства Программа городских мероприятий ко Дню народного единства

4 ноября в Севастополе пройдут праздничные мероприятия в честь Дня народного единства. Также в этот день на площади Нахимова будет проходить выставка севастопольских ремесленников и представителей национально-культурных обществ города.

В Севастополе открывается новая благоустроенная зона отдыха в районе торгового центра Sea Mall В Севастополе открывается новая благоустроенная зона отдыха в районе торгового центра Sea Mall

28 октября рядом с торговым комплексом SeaMall откроется аллея, способная стать идеальным местом для отдыха горожан. Руководство торгового центра SeaMall совместно с Правительством Севастополя поставило себе задачу сформировать комфортную городскую среду.


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info