Малая академия наук Севастополя отмечает 55-летие

Главной кузнице научных кадров Севастополя исполнилось 55 лет. Сейчас выпускники Малой академии наук работают в Израиле и США многие продолжили научную карьеру в Москве и Санкт-Петербурге. Преподаватели учреждения на волонтёрских началах обучают детей химии и физике, журналистике, ай-ти технологиям и программированию.

«Самое главное достижение, что здесь хотят учиться дети. Это самое главное. Сейчас в Малой академии наук обучаются почти 2000 детей. Более 70 преподавателей. Направления – самые разнообразные. Школу не дублирует, но в основном даёт детям возможность определиться в дальнейшей жизни», – сказал Алексей Сонин, директор Малой академии наук.

На празднование пригласили почти 400 человек – преподаватели, воспитанники, ветераны и родители. Для них ученики Академии сделали выставку своих изобретений. Роботы, которые могут работать доставщиками, уборщиками и собирать здания из блоков. Каждый день изобретатели учат их новы функциям. Сейчас робототехника в МАН – самое популярное направление.

Фото: Пресс-служба МАН

Источник: Вести.Севастополь