"Малая бескозырка" как путь к "Большому шлему"

В Севастополе стартовал детский теннисный турнир. Уже в шестой раз это спортивное состязание проходит в канун Дня военно-морского флота. И предваряет встречу ветеранов тенниса “Большую бескозырку”. В этот раз играют даже иностранные спортсмены.

За один матч по своей половине корта игрок легко может пробежать до десяти километров. Всё дело – в особых условиях традиционного севастопольского турнира.

Малая бескозырка – один из самых крупных детских турниров Севастополя. Играют пять дней. Для матчей вне рамок Российского теннисного тура это редкость. Соревноваться предлагают полноценно – до 6 побед.

Сам тренер, и он же главный зритель. Евгений Кривец уже второго сына отдал в спорт. Старший выигрывал “Малую Бескозырку” дважды.

«Люди, которые здесь начинают играть, потом стараются перейти на более высокий уровень, ну и, дай бог, достигнут каких-то высот. И мы будем смотреть на них по телевизору и гордиться, что они здесь начинали, на этой “Бескозырке”, – высказывает свои надежды Евгений Кривец.

Больше 40 детей сыграют здесь 21 матч – и это только сегодня, 18 июля. Севастопольский корт 9-летняя Серафима Биллис из США видит в первый раз, хотя знает – почти также начинала её любимая теннисистка Мария Шарапова. С соперницей Дашей тоже знакома меньше часа. Там, где она привыкла играть, условия немного другие.

Через полторы недели Серафима вернётся в родной Ланкастер, штат Пенсильвания. А корт останется, к тому же перетерпит серьёзные изменения. Проект оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя, в который входит эта территория, недавно прошёл госэкспертизу. Но результатом довольны не все.

«Как мы можем 6 месяце заниматься, а 6 месяцев находиться где-то на улице – у нас залов нет! – возмущается директор теннисного центра “Севастополь” Владимир Боряев. -Прежде всего должен быть зал на 3 корта. Это однозначно! Тогда мы всесезонно занимаемся – и можем показывать какие-то результаты».

Но в проекте залы не предусмотрены. Кроме 4-х кортов с резиновым покрытием, здесь появятся волейбольная и баскетбольная площадки, бассейн с вышкой для прыжков и открытая зрительская трибуна на две тысячи мест.

Евгения Квашнина, Сергей Буторин, Екатерина Малунова

Источник: Вести.Севастополь