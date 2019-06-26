Маленькие копии достопримечательностей Севастополя выставлены в Москве

26 июня 2019     22
Маленькие копии достопримечательностей Севастополя выставлены в Москве

Графскую пристань, памятник Солдату и Матросу, Свято-Владимирский собор в Херсонесе и севастопольский собор святых Петра и Павла можно увидеть в эти дни в Москве. Там в Царицынском парке открылась выставка «Россия в миниатюре», где представлены 80 самых известных российских культурных объекта, выполненных в масштабе 1:50.

Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, маленькие копии достопримечательностей очень точные, со всеми деталями. Их вырезали из архитектурного пластика. Над экспонатами в течение пяти лет работала группа из 60 специалистов. И выставка «Россия в миниатюре», созданная по указу президента страны, стала самой масштабной экспозицией за всю историю моделирования отечественной архитектуры.

«Отличительной чертой данного парка является его реалистичность. Прогулявшись по парку, вы легко сможете определиться с местом вашего следующего отпуска, чтобы увидеть миниатюру в живую. Поэтому, если вы еще не определились с планами на лето, или у вас отменилась туристическая поездка в Грузию, добро пожаловать к нам в Севастополь!», – приглашал гостей руководитель представительства правительства Севастополя в Москве Александр Андреев.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайтов: interfax.ru, ikstvt.ru и телеканала ТВЦ

Источник: Вести.Севастополь

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