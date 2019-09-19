Малоимущим родителям частично компенсируют затраты на отдых детей

19 сентября 2019     11
Малоимущим родителям частично компенсируют затраты на отдых детей

Сегодня правительство Севастополя одобрило изменения в законопроект об обеспечении прав детей на отдых и оздоровление. Это значит, что в бюджете города найдут возможность компенсировать родителям часть затрат на покупку путёвок. Речь идет о 15% от суммы, сообщил и.о. директора департамента образования Игорь Белозеров.

Эти льготы коснутся только тех семей, где доход на одного человека не превышает величину прожиточного минимума – 11 538 рублей.

Путевка в лагерь стоит в районе 25 тысяч рублей. 15% – это меньше четырех тысяч. Таким образом малоимущим семьям предлагают покупать путевки в среднем за 21 тысячу рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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