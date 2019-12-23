Малый ракетный корабль «Ингушетия» завершил государственные испытания

Выполнены стрельбы из артиллерийского комплекса по морской, воздушной и береговой целям, а также испытательный пуск макета ракеты «Калибр». Проверена работа энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации на разных ходовых режимах. Недостатков в работе вооружения корабля не выявлено.

МРК «Ингушетия» должен войти в состав Черноморского флота в этом месяце. Церемония подъёма Андреевского флага запланировано на конец декабря.

Служба информации “Вести – Севастополь“

фото super-orujie.ru

Источник: Вести.Севастополь