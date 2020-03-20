Мария Захарова прокомментировала заявление ЕС по Крыму

20 марта 2020     19
Мария Захарова прокомментировала заявление ЕС по Крыму

Прислушаться к голосу жителей Крыма и Севастополя призвала ЕС официальный представитель МИДа Мария Захарова. Накануне на брифинге она ответила на слова Жозепа Борреля, высказанные 16 марта перед годовщиной воссоединения полуострова с Россией.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности вновь заявил, что ЕС «продолжает осуждать неправомерное присоединение Автономной Республики Крым и города Севастополя к РФ. Европейский Союз сохраняет твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и считает действия России нарушением международного права».

Жозеп Боррель

«Рассматриваем допущенные ЕС комментарии как недружественные. Считаем неприемлемым ставить под вопрос территориальную целостность Российской Федерации в ее нынешних границах», – сообщила журналистам Захарова.

В заявлении Борреля говорилось о том, что после вхождения полуострова в состав России в Крыму ухудшилась экологическая обстановка. Евросоюз также считает, что Москва пытается изменить демографический состав населения полуострова и требует «остановить процесс его заселения гражданами из других регионов России». ЕС считает, что попираются права крымчан, жители постоянно сталкиваются с систематическими ограничениями свободы выражения мнений, религии и права на мирные собрания. 

Эти заявления Захарова назвала «взятыми из какого-то потустороннего мира инсинуациями». А слова Борреля о демографическом изменении состава жителей Крыма официальный представитель МИД считает и вовсе абсурдными и приводит статистику, что только в прошлом году в Крым с Украины переехали 7734 человека. Причем количество украинцев, добровольно переселившихся на полуостров, в 2019 году увеличилось на 17%.

ЕС говорит об «ущемлении» прав крымчан, но при этом продолжает отказывать им в получении шенгенских виз, напомнила Мария Захарова.

«Я понимаю, что не сегодня говорить о проблемах с визами, в тот момент, когда Европейский союз закрыл внутреннее пространство, многие члены этого объединения заблокировали собственные границы в нарушение основополагающих правил и принципов существования Европейского союза», – подчеркнула официальный представитель МИД.

И отдельно Мария Захарова остановилась на «марше на Крым», назначенном на 3 мая. Организаторы из состава так называемого меджлиса крымско-татарского народа собираются прорваться на полуостров через государственную границу России. Естественно, что страна примет меры, чтобы этого не допустить.

Захарова призвала ЕС прислушаться к голосу жителей Крыма, признать сделанный людьми демократический выбор и обратить внимание на те позитивные изменения, которые произошли в жизни крымчан после возвращения в Россию.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта МИД и Википедии

Источник: Вести.Севастополь

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