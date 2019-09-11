Маршрут автобуса №120 продлили до ТСН «Родник»

Раньше жителям дачного массива нужно было идти до остановки общественного транспорта не менее 800 метров.
Раньше жителям дачного массива нужно было идти до остановки общественного транспорта не менее 800 метров.
В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя одобрили продление маршрута №120 до ТСН «Родник» на 7-м километре Балаклавского шоссе.
Заезд на территорию товарищества будет организован по графику, согласованному с жителями микрорайона.
С 11 сентября дорога до школы, работы и социальных учреждений будет занимать у них значительно меньше времени.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь