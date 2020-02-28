Маршрут Эстафеты Победы пройдет по городам Крыма

Для сохранения памяти пограничников в год 75-летия Победы Пограничная служба ФСБ России проводит Эстафету Победы. Она стартовала 5 февраля одновременно в двух городах Мурманске и Бресте.

Эстафета пройдет в приграничных регионах страны, а также на территории бывших республик СССР. Свое желание присоединиться к акции выразили Азербайджан, Армения, Республика Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Кроме того, маршрут эстафеты пройдёт по территории Абхазии и Южной Осетии.

В Крыму Эстафета Победы пройдет с 9 по 17 марта.

9 марта – г. Симферополь,

10 марта – г. Джанкой,

11 марта – г. Армянск,

12 марта – пгт Черноморское,

13 марта – г. Евпатория,

14 марта – г. Бахчисарай,

15 марта – г. Севастополь,

16 марта – г. Феодосия,

17 марта – г. Керчь.

Эстафета завершится 28 мая на Поклонной горе в Москве.

На протяжении всего маршрута участники будут передавать единые знаки эстафеты – макеты пограничного столба с георгиевской лентой.

Традиция отмечать проведением эстафет важные даты в истории нашей страны появилась в 30-е годы прошлого века. Поводами для массовых мероприятий в приграничье становились 40-летие ВЛКСМ, 45-летие пограничных войск, 50-летие образования СССР, 30-летие Победы в Великой Отечественной войне.

В 2004 году по инициативе Международного Союза общественных объединений ветеранов Пограничной службы традиция была возрождена.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта murmansk.holme.ru

Источник: Вести.Севастополь