Маршрут №13-А будет ходить через Центральный холм Севастополя

С понедельника маршрут № 13-А будет курсирует каждые 15 минут от Фиолентовского шоссе до площади Нахимова. Об этом сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя Игорь Титов, пишет ИКС.

Глава департамента уточнил, что новый маршрут проходит через Центральный городской холм по улице Советской и мимо штаба Черноморского флота спускается на улицу Ленина. Остановки здесь разрешены по требованию в любых не запрещённых местах.

«Транспортное обслуживание Центрального холма крайне актуально в связи с тем, что большое количество проживающих там людей достаточно почтенного возраста. Им тяжело подниматься, спускаться. Вроде и не так далеко к основным магистралям, но пожилым людям в горку трудно», — пояснил Игорь Титов.

По его словам, обращения с просьбой организовать данный маршрут поступали давно, однако узкие улицы, отсутствие заездных карманов создавали большие сложности в продвижении этой идеи. К тому же конкурсная процедура по отбору перевозчиков прошла не с первого раза, поскольку маршрут был экономически неэффективен из-за небольшого пассажиропотока на Центральном холме.