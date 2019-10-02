Мастер-класс по самбо в Севастополе провёл многократный чемпион СССР, Европы и мира

В открытой тренировке приняли участие около 40 спортсменов, занимающихся разными видами единоборств.
Мастер-класс Владимира Япринцева состоялся в рамках всероссийского проекта «Миссия чемпиона», учреждённого союзом ММА России. Место проведения – клуб спортивных единоборств «Севастополь».
Владимир Япринцев – многократный чемпион СССР, Европы и мира по самбо, обладатель Кубка мира и вице-президент Европейской ассоциации самбо. В Севастополе он уже во второй раз. Всего, в рамках проекта, мастер-классы проведут 14 чемпионов.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь