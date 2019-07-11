Масштабного обновления медоборудования ждут в больницах Севастополя

11 июля 2019     21
Масштабного обновления медоборудования ждут в больницах Севастополя

Маммографы, флюорографы, аппараты ультразвуковой диагностики. Обновления оборудования севастопольские больницы ждут к осени. Об этом пишет пресс-служба правительства со ссылкой на “Медицинский информационно-аналитический центр”.

Уже сейчас известно, что часть оборудования отправится в поликлиники на улицах Супруна и Геннериха, в станционары четвёртой и девятой горбольниц. 

После того, как медицинское оборудование обновят, амбулатории начнут выезжать в отдалённые районы города. Сейчас по выходным они работают в сёлах Северной стороны и Балаклавского района.

фото zmeinogorsk.bezformata.com

Источник: Вести.Севастополь

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