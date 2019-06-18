Масштабные учения частей ПВО начались в Крыму

18 июня 2019     11
Масштабные учения частей ПВО начались в Крыму

В Южном военном округе сегодня стартовали командно-штабные учения частей противовоздушной обороны. География масштабной тренировки – Ростовская и Волгоградская области, Краснодарский и Ставропольский края, Крым и Севастополь. В течение нескольких дней подразделения будут отрабатывать совместные действия на пяти полигонах и десяти аэродромах.

Учения начинаются с внезапной воздушной атаки. Условный противник выпустил более 70 крылатых ракет по стратегически важным объектам Крыма и Севастополя. Задача войск ПВО, авиации и дежурных сил Черноморского флота – отразить ракетный удар.

Количество целей, скорость и направление их движения – все данные в режиме реального времени поступают в совмещённый командный пункт ПВО и авиации. Здесь принимается ключевое решение – уничтожить ракеты. Практически одновременно на земле развёртываются зенитно-ракетные комплексы С-400 “Триумф”, а в небо поднимаются истребители.

Третья составляющая системы противовоздушной обороны полуострова – ракетные комплексы, установленные на кораблях Черноморского флота. У каждого звена – своя зона ответственности.

«Взаимодействие с зенитно-ракетными войсками. Они поражают свои цели, мы свои. По времени, по месту, по высоте. Лётчику истребительной авиации необходимо обнаружить эти цели, они скоростные, поразить их и уничтожить», – говорит Максим Юрченков, временно исполняющий обязанности командира 27 смешанной авиационной дивизии.

Как только цели вошли в зону поражения зенитно-ракетных дивизионов, шестьдесят ракет были уничтожены. Ещё 13 ликвидированы экипажами истребителей. Учения в Южном округе будут проходить в течение четырёх дней. Подразделениям предстоит нанести и ответный удар по условному противнику. Запланировано выполнение пусков авиационными ракетами и нанесение бомбовых ударов. Для этого задействуют более 100 самолётов и вертолётов объединения ВВС и ПВО.

Дмитрий Туркин, Антон Кузнецов и Олесь Быков

Источник: Вести.Севастополь

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