Материнский капитал в Севастополе вырос до 466 617 рублей

С 1 января 2020 года размер материнского капитала вырос на 13,6 тысяч рублей. Индексация коснулась и тех семей, у которых на конец прошлого года сохранялись средства на сертификате, как в полном, так и частичном объеме.

Обращаться за проведением индексации, а также за сменой сертификата не нужно, рассказали в Управлении Пенсионного фонда.

Материнский капитал в Севастополе начали выдавать с 1 января 2015 года. За 5 лет его получили 21 739 семей. В основном родители тратят деньги на улучшение жилищных условий. На втором месте – обучение детей.

С этого года, кроме размера маткапитала, увеличили количество семей, имеющих право на ежемесячную выплату из средств по сертификату. Если каждый член семьи зарабатывает не больше двух прожиточных минимумов (24 762 рубля на человека), у него появляется такое право.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь