Маткапитал за первенца поможет большему количеству семей купить свое жилье

В воскресенье в 8 утра в эфир выйдет итоговая программа “Вести Севастополь. События недели”. Вот ее главные темы:

– Беспрецедентные меры поддержки российских семей. После Послания Президента сумма материнского капитала увеличена, а получить его теперь можно уже при рождении первенца.

– Остановки – по требованию. Какими хотят их видеть жители Севастополя? Можно ли создавать новое городское пространство и при этом сохранить лучшее из того, что было раньше?

– Ветераны до сих пор в строю. Уникальные судьбы раритетных кораблей и судов Черноморского флота. Какие задачи сегодня выполняет техника времён Второй Мировой войны? И какие тайны хранят исторические механизмы и агрегаты?

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Источник: Вести.Севастополь