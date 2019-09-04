Матч в Севастополе завершился со счётом 1:1

Только что завершилась центральная встреча тура – игра клубов “Севастополь” и “Евпатория”.

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Основное время матча завершилось со счётом 1:1, дополнительные пять минут также не помогли определить лидера.

Напомним, прежде соперники встречались 16 раз. И в половине игр побеждали севастопольские футболисты.

Для обеих команд три предыдущих тура чемпионата прошли без поражений. И в первом тайме игры фаворит не определился.

Сегодня игры четвёртого тура чемпионата премьер-лиги прошли также в Бахчисарайском районе, в Керчи и Феодосии. А здесь, на стадионе “Севастополь”, встреча завершается. Совсем скоро станет известно, смог ли футбольный клуб “Севастополь” записать в актив еще одну победу и приблизиться к своей главной цели – повторить успех прошлого сезона и снова стать чемпионом Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

Олег Смирнов, Александр Соловьёв – “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь