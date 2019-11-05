Мать и сын осуждены за дачу взятки сотруднику ФСБ в Евпатории

5 ноября 2019     25
Мать и сын осуждены за дачу взятки сотруднику ФСБ в Евпатории

Городским судом осуждены двое жителей Евпатории, обвиняемых в даче взятки сотруднику ФСБ группой лиц по предварительному сговору, сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что Лала Самаилова и её сын, Камил Айдаров, предложили начальнику евпаторийского отдела УФСБ по Республике Крым и Севастополю денежные средства за непривлечение последнего к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и хранение огнестрельного оружия.

Начальник отдела УФСБ от денег отказался и сообщил о факте вышестоящему руководству.

Взяткодатели в мае 2019 года были задержаны в момент передачи 420 тысяч рублей должностному лицу в служебном кабинете. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».

Евпаторийский городской суд признал Лалу Самаилову виновной и назначил ей наказание в виде семи лет лишения свободы. Камил Айдаров также признан виновным в незаконном хранении оружия. Он приговорён к семи годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строго режима.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

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