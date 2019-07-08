Медали "За любовь и верность" вручили в Севастополе

В России сегодня отмечают День семьи, любви и верности. В преддверии праздника 8 севастопольских семей получили медали “За любовь и верность”. Одна из церемоний прошла в Балаклавском доме культуры.

По федеральной программе Всероссийский Организационный комитет во главе со Светланой Медведевой проводит реализацию проекта по стимулированию семейных ценностей.

“Есть национальный проект по росту демографии, есть объективные, субъективные причины, но в целом наша задача в том числе и главного управления культуры это пропаганда здорового образа жизни, это пропаганда семейной преданности”, – говорит Николай Краснолицкий, начальник управления культуры г. Севастополя

Источник: Вести.Севастополь