Медведев недоволен темпами строительства в Крыму безопасных и качественных дорог

По словам премьер-министра, работы на полуострове выполнены менее чем на 50%.

Председатель правительства России Дмитрий Медведев в своём выступлении раскритиковал глав ряда регионов, в том числе Крыма, за медленную реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Нужно прямо это зафиксировать, я имею в виду низкий уровень выполнения работ», – прокомментировал Медведев доклады губернаторов по нацпроекту. Об этом сообщает RT.

Менее, чем наполовину, работы выполнены в Крыму, Забайкальском крае и Сахалинской области.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь