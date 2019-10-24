Медведев призвал врио губернаторов подумать о вступлении в партию

«Это вносит сумятицу и сказывается на выборах, эту практику нужно прекратить», – приводит Интерфакс слова премьер-министра.

В заседании принимал участие врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Медведев призвал прекратить практику участия кандидатов, поддерживаемых «единороссами», в выборах в качестве самовыдвиженцев.

Премьер-министр РФ и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев провёл заседание с временно исполняющими обязанности глав регионов и кандидатами в секретари региональных отделений партии.

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