Медведев призвал врио губернаторов подумать о вступлении в партию

Премьер-министр РФ и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев провёл заседание с временно исполняющими обязанности глав регионов и кандидатами в секретари региональных отделений партии.
В заседании принимал участие врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Медведев призвал прекратить практику участия кандидатов, поддерживаемых «единороссами», в выборах в качестве самовыдвиженцев.
«Это вносит сумятицу и сказывается на выборах, эту практику нужно прекратить», – приводит Интерфакс слова премьер-министра.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь