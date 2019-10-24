Медведев призвал глав регионов подумать о вступлении в партию

24 октября 2019     27
Медведев призвал глав регионов подумать о вступлении в партию

Премьер-министр РФ и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев провёл заседание с временно исполняющими обязанности глав регионов и кандидатами в секретари региональных отделений партии.

В заседании принимал участие врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Медведев призвал прекратить практику участия кандидатов, поддерживаемых «единороссами», в выборах в качестве самовыдвиженцев.

«Это вносит сумятицу и сказывается на выборах, эту практику нужно прекратить», – приводит Интерфакс слова премьер-министра.

Партийное совещание было посвящено кадровым вопросам и подготовке к новому выборному циклу. По словам Дмитрия Медведева, роль регионального секретаря связана с дополнительной нагрузкой, однако это дополнительный ресурс для местной власти, который позволяет услышать сразу тысячи людей. По его мнению, отделения партии станут реальной опорой губернаторам, помогут лучше чувствовать потребности людей и вырабатывать справедливые решения. В Севастополе конференция регионального отделения «Единой России» состоится уже завтра. Ожидается, что в работе примет участие секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: «Единая Россия»

Источник: Вести.Севастополь

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