Медведев призвал регионы запланировать деньги на нацпроекты

Оно прошло в режиме видеоконференции. Премьер-министр напомнил, что в этом году на двенадцать проектов выделено более триллиона семисот миллиардов рублей. Соглашения о федеральных трансфертах заключены, средства поступают в регионы. По данным на конец июня, освоено примерно тридцать процентов. Дмитрий Медведев отметил, что в этом году территории работают активнее чем в прошлом. Но темпы надо увеличивать, тем более что строительный сезон в разгаре. Комментируя заявление главы правительства, Дмитрий Овсянников рассказал, как идёт реализация нацпроектов в Севастополе.

“Севастополь, как и в среднем по стране, уже освоение порядка 30%. У нас 4 миллиарда рублей, из них 3 миллиарда – федеральные деньги, миллиард – региональный бюджет. 48 региональных проектов – паспорта утверждены, подписаны все необходимые соглашения по доведению средств. Мы активно работаем и по дорогам и по благоустройству, это “Комфортная городская среда”. Вот сегодня состоялся, конкурс насколько я знаю, по строительству новой школы на Шевченко, это в рамках национальной программы “Образование”.

Источник: Вести.Севастополь