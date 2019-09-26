Медицинский «телефон доверия» появится в Севастополе

26 сентября 2019     7
Медицинский «телефон доверия» появится в Севастополе

С 1 октября горожане смогут оставить свои жалобы и пожелания по оказанию медицинских услуг.

В Севастополе появится медицинский «телефон доверия». По номеру (8692) 41-77-01 желающие смогут оставить предложения и жалобы на качество оказания медицинской помощи, записи на приём и прочее.

Сообщения будут приниматься, в том числе, анонимно. Все они будут систематизированы и рассмотрены Департаментом здравоохранения и медучреждениями города.

Сейчас обращения по медицинской тематике в Севастополе принимает Единый контакт-центр по номеру: 8-800-5-800-800. Здесь можно записаться на приём к врачу, получить консультации по лекарственному обеспечению, высокотехнологичной помощи и другим вопросам. Центр работает семь дней в неделю с 08:00 до 17:00.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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