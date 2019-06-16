Международному детскому центру «Артек» 16 июня исполнилось 94 года

В праздновании дня рождения участвуют 3200 детей из 85 регионов России и 14 стран мира.

Утро в центре началось с торжественных линеек, которые задали праздничное настроение всему дню. Бок-о-бок с артековцами этот день проживет звездная вожатая – звезда сериала «Деффчонки», актриса Анастасия Денисова.

С 9 утра и до обеда проходили мастер-классы финалистов конкурса управленцев «Лидеры России». Они рассказывали воспитанникам центра, как пробиться в лидеры.

Вечером на «Артек-Арене» пройдет масштабное шоу, после которого 20 сотрудников детского центра, включая вожатых, тренеров по туризму и проводников отправятся в экспедицию по Большой Севастопольской тропе. В походе они проведут 5 дней. Этим туристическим проектом «Артек» хочет заложить новую традицию празднования дня рождения лагеря. Возглавит экспедицию врио руководителя детского центра Константин Федоренко.

«В предстоящий День рождения мы хотим сделать акцент на важности артековской семьи – ее ценностях, способности объединять разные культуры на дружбе и взаимовыручке». «Наше праздничное шоу «Невероятно-вероятная история» будет о том, как идеальный мир детей, кажущийся сказкой, в «Артеке» становится реальностью, а вера в реализуемость мечты потом всю жизнь поддерживает наших воспитанников», – цитирует пресс-служба «Артека» слова Константина Федоренко.

Первая смена в детском лагере открылась 16 июня 1925 года.

Фото из Твиттера Руслана Кошурбы

Источник: Вести Севастополя