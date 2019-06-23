Международный День йоги отметили в центре Севастополя

23 июня 2019     35
Международный День йоги отметили в центре Севастополя

Более 60 севастопольцев встретили воскресное утро Сурья-намаскара приветствием солнцу. Утренняя практика длилась около часа, со сменой тренеров каждые 15 минут.

Приверженцы здорового образа жизни разместились под деревьями Комсомольского парка, чтобы принять участие в мастер-классах.

Занятия проводили практикующие тренеры из разных центров йоги Севастополя. На занятиях под открытым небом можно было попробовать разные виды йоги, а также пилатес, стретчинг, йогу для малышей, фейсбилдинг.

Для гостей праздника организаторы также приготовили чайную церемонию, роспись мехенди и выступление танцевальных коллективов.

Источник: Вести.Севастополь

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