Международный День йоги отметили в центре Севастополя

Более 60 севастопольцев встретили воскресное утро Сурья-намаскара приветствием солнцу. Утренняя практика длилась около часа, со сменой тренеров каждые 15 минут.
Приверженцы здорового образа жизни разместились под деревьями Комсомольского парка, чтобы принять участие в мастер-классах.
Занятия проводили практикующие тренеры из разных центров йоги Севастополя. На занятиях под открытым небом можно было попробовать разные виды йоги, а также пилатес, стретчинг, йогу для малышей, фейсбилдинг.
Для гостей праздника организаторы также приготовили чайную церемонию, роспись мехенди и выступление танцевальных коллективов.
Источник: Вести.Севастополь