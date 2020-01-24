Международный день эскимо маленькие севастопольцы отметили в музее мороженого

24 января 2020     15
Международный день эскимо маленькие севастопольцы отметили в музее мороженого

Попал в СССР из США и стал народным достоянием. Сегодня 100 лет исполняется эскимо. В севастопольском экопарке “Лукоморье” для всех желающих провели экскурсии в музее мороженого.

Еще в сороковые годы дети стали прибегать на звон колокольчика мороженщика, чтобы успеть купить пломбир по рецепту из стихотворений Самуила Маршака.

Взял мороженщик лепешку,

Сполоснул большую ложку,

Ложку в банку окунул,

Мягкий шарик зачерпнул,

По краям пригладил ложкой

И накрыл другой лепешкой.

Лепешками тогда называли вафли, между которыми был зажат брикет пломбира. Такой деликатес пришел на смену эскимо. Так называемый пирожок эскимосов в 1937-ом году вместе с майонезом и сухим молоком в Москву привёз Анастас Микоян.

«Американский предприниматель Христиан Нельсон получил патент на свое новое изобретение. А получилось все случайно и достаточно просто. Когда увидев в своем магазине маленького мальчика, который стоял, зажав в руке пять центов, и не знал, на что их потратить – а ребенок ужасно хотел и мороженое и шоколад – Нэльсон подумал, что за свои пять центов ребенок должен получить и мороженое, и шоколад», – рассказала ребятам экскурсовод Наталья Горобец.

Несмотря на то, что холодный десерт попал в страну из Соединенных Штатов Америки, достоянием и образцом эскимо стало именно в Советском Союзе. Качество рецептуры подтверждалось победами на международных выставках.

 

Вкусное и питательное мороженое советские дети и взрослые получали из таких холодильников. Льда в них хватало на два-три часа, однако, как правило, разбирали эскимо гораздо быстрее. Также в музее можно увидеть стерилизатор со знаменитой севастопольской фабрики мороженого, палочки в котором хранятся до сих пор.

Производитель лакомства по ГОСТу 1941 года не выдержал последствий перестройки: в 2005 году завод закрыли. Вспомнить и повторить легендарный рецепт сотрудники музея предлагают детям.

«Именно зимой проявляется наш русский характер. Как говорил Черчилль: такую нацию не победить, если они зимой кушают мороженое», – рассказал директор эко-парка Николай Помогалов.

Разновидностей молочного десерта много: сочетание глазированного мороженого и горького шоколада так и остается любимым многими.

Екатерина Копыткова, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь

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