Между городом и деревней: селам Севастополя хотят присвоить особый юридический статус

На этой неделе правительство города объявило о приёме предложений по развитию сельской зоны Севастополя. Их учтут при подготовке регионального проекта в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий. Однако севастопольские сёла юридически ими не являются.

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«Мы заявились в эту программу пока двумя направлениями – это дороги и жильё для тех, кто проживает в сельской местности», – сообщил и.о. заместителя губернатора Владимир Базаров.

Но, конечно, это только часть того, на что следует обратить внимание. У севастопольских сельчан – особый статус. Де-юре они жители города. Отсюда – отсутствие ряда льгот и надбавок к пенсиям, а также преференций для ведения бизнеса.

«Отсутствует жилье для специалистов в образовании, медицине, отсутствует возможность поселить сюда участкового. Также это ремонт дорог, систем освещения и многое-многое другое: подготовка площадок для комплексной застройки сельских территорий», говорит Павел Сысуев, глава администрации Андреевского муниципального округа.

Эти проблемы Андреевский муниципалет как раз и хочет озвучить в ходе обсуждения и, возможно, решить благодаря новой программе “Комплексное развитие сельской территории”. Но, несмотря на существующий правовой казус, меры поддержки севастопольских сел все же есть. Это и субсидии для сельхозпредприятий, и жилищные программы. Так, в мае этого года более полутора миллионов рублей на покупку дома получила первая семья.

«Основные критерии отбора – это то, что человек работает более года на сельских территориях именно в агропромышленном комплексе либо социальной сфере. В 2020 году к этой программе будут подключены и ветеринары», – сообщила Валерия Карнышева, начальник отдела малых форм хозяйствования и развития сельских территорий департамента сельского хозяйства Севастополя.

В 2020-м отменят и возрастной ценз в 35 лет. Еще одно условие – совместное финансирование. Государство оплачивает 70% стоимости жилья. В рамках этой программы купить квадратные метры смогут только несколько семей. На ближайшие два года в бюджете для этих целей заложено порядка 11 миллионов рублей.

Еще один путь юридически утвердить статус севастопольских сел именно как сел, а не городских районов – прописать это в региональном законе об административно-территориальном делении. Этого мнения придерживаются севастопольские депутаты. И такие поправки недавно были приняты.

При этом в документе прописали и названия всех населенных пунктов на территории Севастополя – из около 45 – раньше отсутствие такого перечня осложняло оформление многих бумаг.

Тем не менее депутаты Заксобрания не уверены, что закон все-таки позволит получать сельчанам и работникам сельского хозяйства пенсионные надбавки и льготы. Об этом говорят и специалисты пенсионного фонда, и юристы, рассказывает депутат Госдумы Дмитрий Белик. Выходом может быть изменение законодательства уже федерального.

«Если мы на федеральном уровне этот закон примем, то здесь, соответственно, появится возможность легально признать, что на территории города федерального значения могут существовать сельские территории, – считает депутат Госдумы Дмитрий Белик. – Это проблема не только Севастополя, но и Новой Москвы».

Чтобы разобраться во всех нюансах и обеспечить севастопольских сельчан всеми преференциями, которые предусматривают российские законы, на площадке центрального комитета “Единой России” решили создать специальную рабочую группу. Ее участниками станут не только представители власти, но и ведущие юристы.

Вероника Андреева, Александр Соловьев

Источник: Вести.Севастополь