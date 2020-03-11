Между Симферополем и Орском возобновится прямое авиасообщение

После трехлетнего перерыва летом из Симферополя можно будет улететь в Орск Оренбургской области.

Рейсы появятся в расписании аэропортов с 3 июня и продлятся до 1 октября. Из Симферополя в Орск самолет будет летать по средам, в обратном направлении — по четвергам. Время в пути составит около 3 часов.

В 2016-2017 годах в Орск летали «Саратовские авиалинии», но после того, как в 2018 году у компании отозвали сертификат эксплуатанта, полеты прекратились. Сейчас возобновить рейсы решила авиакомпания Nordwind на самолетах Embraer 190.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь